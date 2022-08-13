Kopenhag 12 dakikada kaybetti

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Kopenhag, sahasında Randers'a konuk oldu.
Danimarka Ligi'nin 5. haftasında Parken Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Kopenhag, 47. dakikada Lund'un golüyle öne geçti. 58. dakikadaEgho, 60. dakikada Lauenborg ve 70. dakikada Andersson'un golleriyle 12 dakika içinde 3-1 yenik duruma düştü ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Trabzonspor Kopenhag deplasmanına 16 Ağustos Salı günü konuk olurken rövanş ise 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Danimarka Ligi'nin 5. haftasında Parken Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Kopenhag, 47. dakikada Lund'un golüyle öne geçti. 58. dakikadaEgho, 60. dakikada Lauenborg ve 70. dakikada Andersson'un golleriyle 12 dakika içinde 3-1 yenik duruma düştü ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Trabzonspor Kopenhag deplasmanına 16 Ağustos Salı günü konuk olurken rövanş ise 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
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