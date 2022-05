Köpekler Neden İnsan Şampuanı İle Yıkanmamalıdır?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Hassas bir cilt yapıları olduğu için deri sağlığını bozabilir, birçok cilt hastalığıyla karşılaşabilirsiniz.

Gözlerini yakabilir ve göz problemleri yaşayabilirsiniz.

İnsan şampuanıyla köpeğinizi yıkamak dolaylı yollardan onun tüy sağlığınıza zarar verebilir. Tüy dökülmesi, kellik gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Köpükleri yutması hâlinde iç hastalıklara sebep olabilir.

Uygun şampuan ve materyaller kullanın.

Köpeğinizi yıkayacağınız alanı hazırlayın. Banyonuz uygun değilse başka alternatif yolları arayın.

Köpeğinizi yıkadıktan sonra mutlaka tüylerini tarayın. Bu sayede daha sağlıklı uzama sağlayacaktır. Aynı zamanda kendilerini temizlerken yutabilecekleri tüy yumaklarına karşı da bir önlem almış olacaksınız.

Eğer yıkanmak istemiyorsa sabırlı olun ve sakin bir ses tonuyla konuşun. Temasta bulunmak da yararlı olabilir.

Şampuanı direkt cildine değil, önce elinize döküp köpürtün.

Köpeğinizi uygun ve yumuşak bir havlu ile kurulayın.

Banyo sonrası ödül maması vererek bir sonraki banyo için köpeğinizin motive olmasını sağlayabilirsiniz.

Köpekler, yapıları gereği bir çocuk gibi meraklıdır. Bu merakları sebebiyle pek çok kez kirlenirler. Ancak insanlar genelde evcil hayvanlarını koruma içgüdüsüne sahiptir. Bu sebeple de hayvanlarının yıkanıp yıkanmayacağı konusunda endişelidirler.Köpeğinizin bakımını yapmak hijyenik açıdan oldukça önemli bir konudur. Daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesini istiyorsanız mutlaka bakımını yapmalı ve temizliğine özen göstermelisiniz. Köpekler aslında suyu ve suda oynamayı seven canlılardır. Ancak her insanda olduğu gibi köpeklerde de karakter farklılıkları mevcuttur. Bu farklılıklar sebebiyle de köpeğiniz sudan hoşlanmıyor olabilir.Ancak sırf hoşlanmıyor diye onun kişisel bakımını yapmamak büyük sorumsuzluk olacaktır. Hastalıklara davet çıkaran kirlilik köpeğiniz için oldukça tehlikelidir. Bu sebeple ne kadar sevmese de uygun koşullarda mutlaka köpeğinizi yıkamalısınız.Köpeğini seven bir ev sahibi onun ihtiyaçlarını ve vücut yapısını bilmesi gerekir. İnsan şampuanları adı üzerinde insanlar için ve onların saç ve deri yapısına dikkat edilerek üretilmiş şampuanlardır. Bu sebeple de köpeğinizi kendi şampuanınızla yıkamamalısınız!Köpeklerin ve insanların ciltlerinin pH değeri farklıdır. İnsanlar için üretilen şampuanların insan derisinin pH değeri göz önüne alınarak oluşturulmuş ürünlerdir. İnsan cildi yapı gereği pH değeri asidiktir ancak köpekler için durum böyle değildir. Köpeklerin cildi, daha nötr bir tarafta yer alır. İnsan cildinin asidik değerine göre oluşturulan şampuanlarla köpeğinizi yıkamak onun cilt yapısının bozulmasına ve hastalanmasına sebep olabilir.İnsan derisi oldukça katmanlı bir yapıdan oluşur. Köpek derisi ise daha az katmanlı bir yapıdadır. Bu sebeple de dışarıdan gelen uyarıcılara karşı daha hassas bir cilt derileri vardır. Hassas bir cilt için bile oldukça farklı ürünler üretilirken evcil hayvanınızın ne kadar hassas cildi olduğunu bile bile alelade bir ürün kullanmak elbette sorumsuzluk olarak nitelendirilebilir.Köpeğinizin sağlığı için mutlaka köpekler ve onların ciltleri için özel olarak üretilmiş köpek şampuanları kullanmalısınız. Bu ürünler köpeklerin cilt ve deri sağlığını koruyarak ömürlerinin uzamasına katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda tüyleri de derinin sağlıklılık oranına göre daha güzel bir hâle gelecektir.