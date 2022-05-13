Köpekler Bir Gün Boyunca Ne Kadar Su İçmeli?

Diğer hayvanlara göre daha zor şartlara karşı direnç gösteren köpek dostlarımız dayanıklı canlılardandır. Ancak dirençlerini koruyabilmeleri adına gün içerisinde tüketmiş oldukları mama miktarının yaklaşık 2 katı kadar su içmeleri gerekiyor. Yani 500 gram kuru mama yiyen bir köpeğin 1000 gram su içmesi sağlıklı olacaktır.

13 Mayıs 2022 12:48
Köpekler Bir Gün Boyunca Ne Kadar Su İçmeli?
Alınması gereken su oranını bazı faktörler etkiliyor. Örneğin köpeğin yaz mevsimlerinde içmesi gereken su miktarının artması gerekir. Çünkü hava sıcak olduğu için serinlemeye ihtiyaç duyar. Çok hareketli bir köpek söz konusu ise daha çok su içmesi gerekiyor. Bu faktörler içilmesi gereken su miktarını artırır ya da azaltır. Köpekler yeteri derecede su içmezler ise bazı belirtiler ortaya çıkıyor. Köpeğim vücudunda ciddi derecede su kaybı olması hayvanın hayatını bile riske sokabiliyor. Bu sebeple hayvan dostumuzun düzenli olarak su içmesi önemli. Yetişkin bir köpek mama oranına göre günde en az 1 ya da 2 litre su içmelidir.
Köpeğin Su İhtiyacını Belirleyen Faktörler

Köpeklerin günlük olarak su ihtiyacını belirleyecek bazı faktörler bulunuyor. Köpeğin içeceği su miktarının değişmesi ne ise bazı faktörler neden oluyor. Şu durumlara dikkat ederek köpeğinizin günlük içmesi gerektiği su miktarını belirleyebilirsiniz;

  • Yaz sıcakları
  • Beslenme çeşitliliği
  • Nemli hava
  • Yoğun egzersiz
  • Beslenme sıklığı
  • Acılı ya da baharatlı gıdalar ile beslenme
  • Bakım koşulları
  • Köpeğin cinsi
  • Köpeğin yaşıyor
  • Herhangi bir sağlık sorunu
Belirtilen bu faktörleri dikkate almak köpeğin su miktarına etkileyecektir. Özellikle Yaz ayları gibi sıcak dönemlerde kış mevsimindeki tüketmiş olduğu su miktarında artış olması gerekiyor. Köpekler susamış oldukları zaman dillerini dışarıya çıkarırlar ve çok hızlı şekilde nefes alıp vermeye başlarlar. Bu durumu fark ettiğiniz zaman su kabını hemen temizlemeli ve taze su ile doldurmanız gereklidir.

Köpeklerin çok ya da az su tüketmesi doğru değil. Yeteri kadar su içmek vücuttaki sıvı kaybının engelleyecek. Fazla su tüketmiş olan köpekli mide bulantıları, su zehirlenmesi ya da kusma gibi olumsuz sağlık durumları ortaya çıkıyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Köpeğiniz koyu renkte idrar yapıyor ise su tüketiminin az olduğu anlamına gelir. Köpeğiniz açık renkli idrar yapıyor ise yeteri kadar ve düzenli şekilde su içtiğini ifade eder. Köpeğin idrarında kan ya da ciddi şekilde renk değişimi durumlar varsa bu hastalık habercisi demektir. Bu durumlarda alanında uzman bir veteriner ile görüşme yapmak doğru olacaktır.

Köpekler Neden Çok Su İçmek İster?

Her şeyde olduğu gibi suyun fazlası da zararlı. Köpek çok fazla su içtiğin zaman bir hastalığı var demektir. Böbrekler susuz kaldığında köpeğin suya duyduğu isteği artar. Bu sebeple köpek daha çok su isteyecektir. Ancak sadece böbrek rahatsızlıklarında köpeğin su isteği artmaz. Enfeksiyon problemleri, diyabet ve kalsiyum artışları gibi durumlarda da köpeğin suyu olan ilgisi artış gösteriyor. Aynı zamanda üreme sistemindeki hastalıklar, solunum ve sindirim yolu hastalıkları da fazla su içmesine neden oluyor.


Hafif derecede susuzluk yaşamış olan köpekte de hidrasyon oluşumunu engellemek için hemen su vermek gerekir. Ancak ciddi oranda su kaybı yaşamış olan köpeğin vücudunda sodyum potasyum gibi elementleri ciddi oranda azaldığı için hayati riski olabilir. En kısa süre içerisinde veterinere götürmek önemli. Veterinerin yapmış olacağı uygun tedavi yöntemi ile kaybedilmiş olan elementler köpeğin vücuduna yeniden kazandırılacaktır. Bu sebeple vakit kaybetmeden uygun yöntemi seçmemiz gerekiyor.

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