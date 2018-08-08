Köpek ile insanın gülümseten dostluğu

İşte insan ve köpek dostluğuna mükemmel bir örnek. Küçük çocuk, denizde oynarken dalgalar boyunu biraz aştı, sonrasında bunlar yaşandı...

08 Ağustos 2018 16:21
Köpek ile insanın gülümseten dostluğu
İşte insan ve köpek dostluğuna mükemmel bir örnek. Küçük çocuk, denizde oynarken dalgalar boyunu biraz aştı, sonrasında bunlar yaşandı...

GÜN İÇİNDEN KISA KISA

Melo'nun Galatasaray'a önerdiği isim

Galatasaray bir transfer önerisi de eski oyuncusu Felipe Melo'dan geldi. Melo, Galatasaray'a takım arkadaşı Gustavo Scarpa'yı önerdi.


Beşiktaş'ta ibre Real Madrid'e döndü

Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından yerine en az Fabri kadar iyi bir kaleci almak isteyen Beşiktaş, Real Madrid'in kalecisi Casilla için girişimlere başladı.


Fenerbahçe ve Benfica'nın transfer savaşı

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Benfica, şimdi de transferde rakip oldu. Brezilyalı orta saha için Portekiz temsilcisi teklifini yaptı.


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Köpek ile insanın gülümseten dostluğu
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