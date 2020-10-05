Konyaspor'un Galatasaray'dan Sekidika ısrarı

Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer almayan Sekidika'nın kiralanmasına karar verilmişti.

Konyaspor'un Galatasaray'dan Sekidika ısrarı
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05 Ekim 2020 12:03
Geçtiğimiz sezonun devre arasında TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer edilen Jesse Sekidika, performansıyla göze girememişti.

Teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer almayan Nijeryalı oyuncunun kiralanmasına karar verilmişti.

Uzun süre Denizli'nin gündeminde olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Konyaspor devreye girmişti.

Yeşil- Beyazlılar'ın bu konuda ısrarcı olduğu ve gün içerisinde Sekidika hamlesiyle transferi kapatmayı hedeflediği öğrenildi.



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