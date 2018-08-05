Konyaspor'un Aatif Chahechouhe aşkı!

Fenerbahçe'de taraftarların istemediği adam haline gelen Aatif Chahechouhe için Konyaspor'un inadı sürüyor.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, eski oyuncusunu mutlaka takımında görmek istiyor. Yeşil-Beyazlılar'ın, Aatif'in Fenerbahçe'deki maaşını da karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.
Yönetim, bu konuda Cocu'nun vereceği son kararı bekliyor.
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Teknik direktör Rıza Çalımbay, eski oyuncusunu mutlaka takımında görmek istiyor. Yeşil-Beyazlılar'ın, Aatif'in Fenerbahçe'deki maaşını da karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.
Yönetim, bu konuda Cocu'nun vereceği son kararı bekliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın