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Konyaspor'un Aatif Chahechouhe aşkı!

Fenerbahçe'de meniskus yırtığı nedeniyle operasyon geçiren ve Süper Lig'in ilk 2-3 haftalık periyodunda forma giymesi imkansız olan Aatif Chahechouhe için Konyaspor'un inadı sürüyor.

Konyaspor'un Aatif Chahechouhe aşkı!
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05 Ağustos 2018 06:45
Fenerbahçe'de taraftarların istemediği adam haline gelen Aatif Chahechouhe için Konyaspor'un inadı sürüyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, eski oyuncusunu mutlaka takımında görmek istiyor. Yeşil-Beyazlılar'ın, Aatif'in Fenerbahçe'deki maaşını da karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.

Yönetim, bu konuda Cocu'nun vereceği son kararı bekliyor.

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