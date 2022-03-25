Konyasporlular en çok ilgiyi Galatasaray'a gösterdi

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 15 maça çıkarken, 34 puan topladı.



Anadolu'da Bugün gazetesinde yer alan habere göre; Süper Lig'de ikinci sırada bulunan yeşil-beyazlı ekip, başarılı bir sezon geçirmesine karşın istediği tribün desteğini alamadı. Anadolu Kartalı'nın 15 iç saha maçını Passolig verilerine göre 114 bin 890 biletli taraftar izledi. Temsilcimiz, maç başına 7 bin 659 kişiye oynadı.



Konyaspor'da en çok ilgi Galatasaray maçına gösterildi. 5 Mart'ta oynanan ve 2-0 kazanılan karşılaşmayı 23 bin 483 biletli taraftar izledi. Adana Demirspor maçını 12 bin 670, Fenerbahçe maçını ise 10 bin 846 biletli taraftar yerinde takip etti.



Henüz 50 kapasite ile oynanan ve aşı şartının da olduğu ikinci haftadaki Başakşehir maçı en az ilginin olduğu maç olarak kayıtlara geçti. 22 Ağustos'ta oynanan karşılaşmada bin 548 taraftar yer aldı.





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