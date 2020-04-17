Konyasporlu Shengelia'dan 'Evde Kal' mesajı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Gürcü oyuncusu Levan Shengelia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü "evde kal" mesajı gönderdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
Konyasporlu Shengelia'dan 'Evde Kal' mesajı
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17 Nisan 2020 20:53
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Gürcü oyuncusu Levan Shengelia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü "evde kal" mesajı gönderdi.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) talebi üzerine Türkçe gönderdiği video mesajda Gürcü milli Futbolcu Shengelia, "Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Evde kal Türkiye, evde kal Gürcistan" ifadelerini kullandı.

Shengelia'nın mesajı, Tiflis YEE'nin Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarında paylaşıldı.

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