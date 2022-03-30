Konyasporlu iki isme teklif yağıyor!

Sezona damga vuran İç Anadolu ekibinde takımın yıldızlaşan isimleri Amir Hadziahmetovic ve Abdülkerim Bardakçı'ya teklif yağıyor. Amir için Belçika'dan ve İtalya'dan talipler var. Abdülkerim ise son dönemin en gözde ismi konumunda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Konyasporlu iki isme teklif yağıyor!
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30 Mart 2022 12:33
Konyaspor geçen sezondan bu yana gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Amir Hadziahmetovic'le lig başlamadan önce yeni sözleşme uzatmıştı. Oyuncunun bitecek olan kontratını 2 yıl daha uzatan İç Anadolu ekibine adeta teklif yağıyor.

Başarılı oyuncuyu Belçika ekibi Anderlecht ciddi şekilde istiyor. Udinese de Amir'i kadrosuna katmak adına menajerler aracılığıyla mesaj gönderdi. Konyaspor'un oyuncunun bedelini 5 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi. Bosna Milli Takımı'nda da forma giyen Amir'in yaz transfer döneminde satılmasına yüksek ihtimal olarak bakılıyor.

Trabzonspor da devrede

Yeşil-Beyazlılar'da ayrıca Abdülkerim Bardakçı için de Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor ve Galatasaray'ın da devrede olduğu konuşuluyor. Abdülkerim'in de kontratı daha önce uzatılmıştı.

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