Konyasporlu iki isme teklif yağıyor!

Konyaspor geçen sezondan bu yana gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Amir Hadziahmetovic'le lig başlamadan önce yeni sözleşme uzatmıştı. Oyuncunun bitecek olan kontratını 2 yıl daha uzatan İç Anadolu ekibine adeta teklif yağıyor.



Başarılı oyuncuyu Belçika ekibi Anderlecht ciddi şekilde istiyor. Udinese de Amir'i kadrosuna katmak adına menajerler aracılığıyla mesaj gönderdi. Konyaspor'un oyuncunun bedelini 5 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi. Bosna Milli Takımı'nda da forma giyen Amir'in yaz transfer döneminde satılmasına yüksek ihtimal olarak bakılıyor.



Trabzonspor da devrede



Yeşil-Beyazlılar'da ayrıca Abdülkerim Bardakçı için de Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor ve Galatasaray'ın da devrede olduğu konuşuluyor. Abdülkerim'in de kontratı daha önce uzatılmıştı.





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