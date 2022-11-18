Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo, performansıyla Süper Lig'in önemli takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Kulüp takımındaki başarılı performansı sonrası 2022 Katar Dünya Kupası'nda Kosta Rika formasını da terletecek olan Francisco Calvo için savunma hattında problemler yaşayan Beşiktaş girişimlere başladı. Yeşil beyazlı takımın sezon başı kadrosuna kattığı savunma oyuncusu 17 maçta forma giyerken attığı 3 golle dikkatleri üzerinde topladı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ocak ayında stoper ve sol bek bölgesine takviye yapmak için yönetime rapor vermişti. Savunma oyunculardan yeterli verimi alamayan Beşiktaş'ta gündeme gelen Calvo, stoper pozisyonuyla birlikte sol bekte görev yapıyor.

Son olarak Konyaspor'un Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran Calvo, kaleye atılan şutların baz alındığı istatistikte stoperler arasında rakip kaleye en fazla şut atan (12) 3'üncü oyuncu konumunda. Ligin uzun pasta en iyi oyun kuran stoperlerinin baz alındığı listede Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi geride bırakan Calvo, 71 başarılı uzun topla zirvede yer aldı.

Bu sezon ligde Antalyaspor ve Kayserispor filelerini havalandıran Calvo'nun Ümraniyespor'a attığı gol ise VAR müdahalesiyle iptal edildi. Kosta Rikalı savunmacı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda oynanan BATE Borisov maçında da gol katkısı yaptı. 2011/12 yılından bu yana profesyonel olarak forma giydiği tüm sezonlarda gol atma başarısı gösteren Calvo, en golcü sezonunu 2016/17 sezonunda ülkesinin takımı Saprissa'da yaşadı. Kosta Rikalı, 28 maçta 10 golle kaydederek tarihe geçti.