Konyaspor'dan Ourega harekatı

Kaleyi İbrahim Sehic'e emanet eden Konyaspor, Sochaux forması giyen sol kanat Fabien Ourega için harekete geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
Konyaspor'dan Ourega harekatı
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22 Ağustos 2020 12:33
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, gözünü Fransa'ya çevirdi.

Yeşil-Beyazlılar, Ligue 2 ekiplerinden Sochaux forması giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Fabien Ourega'nın, menaceri ile temasa geçti. Konya'nın, yapılan ilk görüşmelerde olumlu yanıt aldığı bilgisine ulaşılırken, Fransız futbolcunun önümüzdeki günlerde şehre gelerek son pürüzleri halletmesi bekleniyor.

Bu sezon 18 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi

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