Konyaspor'dan Lens için resmi teklif

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens için siyah-beyazlılara kiralama teklifi yaptı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Konyaspor'dan Lens için resmi teklif
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22 Ocak 2021 12:53
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'i talipleri artıyor.

A Spor'un haberine göre; Adı Ankaragücü ile anılan tecrübeli oyuncuya son olarak İttifak Holding Konyaspor'un talip olduğu ve Konya ekibinin Lens için siyah-beyazlılara kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

Jeremain Lens'in ülkesi Hollanda'dan da bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkan Lens, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 



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