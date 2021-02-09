Konyaspor'dan İlhan Palut dönemi başlıyor!

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi başlıyor. İsmail Kartal ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekipte yönetim son olarak Göztepe'de çalışan İlhan Palut ile prensipte anlaşma sağladı.



Anadolu'da Bugün gazetesinin haberine göre; Sabah saatlerinde Konya'ya gelmesi beklenen 44 yaşındaki teknik adam ile sözleşme imzalanacak. Anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık olacağı belirtiliyor.



Palut, daha sonra ilk antrenmanına çıkacak. Konyaspor, Beşiktaş maçına İlhan Palut yönetiminde çıkacak.



Günü izinli olarak geçiren Konyaspor, kupada Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına çarşamba günü başlayacak.



Öte yandan İlhan Palut'a Süper Lig'den teklif geldiği ancak Palut'un Konyaspor'da çalışmak istediği için bu teklifi reddettiği öğrenildi.



