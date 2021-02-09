Konyaspor'dan İlhan Palut dönemi başlıyor!

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile anlaşma sağladı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Konyaspor'dan İlhan Palut dönemi başlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2021 12:21
Konyaspor'da İlhan Palut dönemi başlıyor. İsmail Kartal ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekipte yönetim son olarak Göztepe'de çalışan İlhan Palut ile prensipte anlaşma sağladı.

Anadolu'da Bugün gazetesinin haberine göre; Sabah saatlerinde Konya'ya gelmesi beklenen 44 yaşındaki teknik adam ile sözleşme imzalanacak. Anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık olacağı belirtiliyor.

Palut, daha sonra ilk antrenmanına çıkacak. Konyaspor, Beşiktaş maçına İlhan Palut yönetiminde çıkacak.

Günü izinli olarak geçiren Konyaspor, kupada Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına çarşamba günü başlayacak.

Öte yandan İlhan Palut'a Süper Lig'den teklif geldiği ancak Palut'un Konyaspor'da çalışmak istediği için bu teklifi reddettiği öğrenildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için