TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarındanan sağ kanat oyuncusun'i transfer etti.Başkan Mustafa Ferizcan ve Başkan Yardımcısı Özkan Torunoğulları yapılan görüşmede 25 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı ve Halil İbrahim, Ege ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.Havza Belediyespor altyapısında futbola başlayan deneyimli futbolcu, Samsunspor, Eyüpspor, Turgutluspor, Büyükçekmece Tepecik ve son olarak Elazığspor'da oynadı.