Konyaspor'dan Eto'o kararı!

Rıza Çalımbay'a mesaj...

Konyaspor'da başkan seçilen Hilmi Kulluk, takımı yeniden ayağa kaldırmak için düğmeye basarken bir yandan ekonomik olarak da bazı önlemler almak istiyor.Bu doğrultuda takımdaki maliyeti en yüksek isim olan Eto'o'yla masaya oturulacak. Yeşil-Beyazlı idareciler, senelik maliyeti özel maddelerle birlikte 2 milyon Euro'yu aşan takımın yıldız ismi Samuel Eto'o'dan indirim isteyecek. Kamerunlu süperstarın bu talebi kabul etmemesi durumunda ise alacaklarına karşılık bonservisi verilip yolların ayrılması seçeneği devreye sokulacak.Öte yandan38 yaşına gelen Eto'o'nun; Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesiyle ayrılmak istediği iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Aksine yıldız oyuncu, Çalımbay imza attıktan sonra ilk tebrik eden ve bundan mutluluk duyduğunu belirten oyuncu oldu.