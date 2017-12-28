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Konyaspor'dan Denizlispor'a transfer

TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'dan bir transfer yaptı.

Kaynak: DHA
Konyaspor'dan Denizlispor'a transfer
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28 Aralık 2017 15:09
TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayıp 10 futbolcuyla yollarını ayıran Denizlispor, Süper Lig'den takıma takviye yaptı.

FIFA'dan aldığı 2 dönem transfer yasağı son bulan yeşil-siyahlılar, Atiker Konyaspor'dan golcü Patrick Friday Eze ile anlaştı. Nijeryalı forvetin sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

Konyaspor'da bu sezon 7 lig, 2 Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, toplamda 2 gol kaydetti.

Ege ekibinin, Hollanda 2'nci Lig takımı Almere City'de forma giyen orta saha Gaston Salasiwa'yla da ilgilendiği belirtildi. Hollandalı futbolcu için görüşmelere başlandı.  Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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