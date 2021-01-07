Konyaspor'da Uğur Demirok ile yollar ayrılıyor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da ayrılık kapıda...
Yeşil-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Demirok ile yollarını ayırma kararı aldı.
GOLCÜ STOPER
2018'de Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Demirok, bu sezon Konyaspor forması ile çıktığı 9 maçta 4 kez ağları havalandırmayı başardı.
Yeşil-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Demirok ile yollarını ayırma kararı aldı.
GOLCÜ STOPER
2018'de Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Demirok, bu sezon Konyaspor forması ile çıktığı 9 maçta 4 kez ağları havalandırmayı başardı.