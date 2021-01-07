Konyaspor'da Uğur Demirok ile yollar ayrılıyor

İttifak Holding Konyaspor, 32 yaşındaki stoper Uğur Demirok ile yolları ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'da Uğur Demirok ile yollar ayrılıyor
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07 Ocak 2021 15:43
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da ayrılık kapıda...

Yeşil-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Demirok ile yollarını ayırma kararı aldı.

GOLCÜ STOPER
2018'de Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Demirok, bu sezon Konyaspor forması ile çıktığı 9 maçta 4 kez ağları havalandırmayı başardı. 



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