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Konyaspor'da transfer gelişmesi!

Spor Toto Süper Lig takımlarıundan Atiker Konyaspor'da Waris Majeed transferi için yeni gelişmeler var.

Konyaspor'da transfer gelişmesi!
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30 Temmuz 2018 10:10
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, bir ismi daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Opanasenko, Jevtovic, Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok gibi isimleri kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, Waris Majeed'le de el sıkıştı. Konyaspor Yönetimi, bonservisi Porto'da olan Ganalı forveti bir yıllığına kiraladı.

Bu hafta içinde Türkiye'ye gelecek olan 26 yaşındaki oyuncu, 2014-16 sezonları arasında Trabzonspor'da forma giymişti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Porto'ya 8 resmi karşılaşmada oynayan Waris, gol sevinci yaşayamadı.

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