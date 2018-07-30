Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, bir ismi daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor.Opanasenko, Jevtovic, Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok gibi isimleri kadrosuna katan yeşil-beyazlılar,'le de el sıkıştı. Konyaspor Yönetimi, bonservisi Porto'da olan Ganalı forveti bir yıllığına kiraladı.Bu hafta içinde Türkiye'ye gelecek olan 26 yaşındaki oyuncu, 2014-16 sezonları arasında Trabzonspor'da forma giymişti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Porto'ya 8 resmi karşılaşmada oynayan Waris, gol sevinci yaşayamadı.