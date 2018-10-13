Konyaspor'da sakatlar takımla çalıştı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas organizasyonuyla idmana devam eden futbolcular, topla oyun ve tempolu koşu çalışması yaptı. Antrenman, gol çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile tamamlandı.Antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmazken, sakatlıkları nedeniyle tedavi gören Mustapha Yatabare, Fallou Diagne ve Petar Filipovic ise takımla çalıştı.