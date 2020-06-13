Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak İttifak Holding Konyaspor'a yapılan koronavirüs testleri negatif sonuçlandı.

Haber; AA
Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
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13 Haziran 2020 17:43
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 14 Haziran Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.

Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor arasında 14 Haziran Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.



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