Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 14 Haziran Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.
Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor arasında 14 Haziran Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.
Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor arasında 14 Haziran Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.