İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü sahasında Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Yeni Malatyaspor müsabakasında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.



Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışması ile antrenmana başladı.



Tempolu koşu ve 5'e 5 topla oyunla devam eden idman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla tamamlandı.



Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Musa Çağıran, Marin Anicic, Volkan Fındıklı katılmazken, Jesse Sekidika fizyoterapist Salih Kırışka gözetiminde çalıştı.



Kaleci İbrahim Sehic ise fizyoterapist İlker Arıbaş yönetiminde salonda başladığı çalışmasını sahada kaleci antrenörü Bekir Arpacı nezaretinde sürdürdü.



