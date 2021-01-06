Konyaspor'da İsmail Kartal PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkine karar verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'da İsmail Kartal PFDK'ye sevk edildi
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06 Ocak 2021 17:27
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkine karar verdi. 

TFF'den yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor'un Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle İsmail Kartal'ın PFDK'ye gönderildiği belirtildi.



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