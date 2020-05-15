Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor
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15 Mayıs 2020 20:28
Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde pas calışmasıyla devam eden idman, top çalışmasıyla tamamlandı.

Öte yandan, tedavileri süren Selim Ay, Deni Milosevic, Marko Jevtovic ve Farouk Miya idmanda yer almadı.

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