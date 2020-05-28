Konyaspor'da günün idman raporu

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak hazırlıklarına devam etti

Haber; AA
Konyaspor'da günün idman raporu
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28 Mayıs 2020 15:44
Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uyarak hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve şut çalışmasıyla devam eden idman, gruplar halinde gerçekleştirilen çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla sona erdi.

Kaleciler Serkan Kırıntılı, Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay ve Ozan Can Oruç, kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu ile çalışırken, Farouk Miya ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

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