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Konyaspor'da gündem Jean-Claude Billong

Fenerbahçe'den kanat oyuncusu Aatıf ile sol bek İsmail Köybaşı'nı isteyen Konyaspor'un hedefindeki son isim Fransız stoper Jean-Claude Billong oldu.

Konyaspor'da gündem Jean-Claude Billong
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15 Temmuz 2018 12:32
Konya'nın transfer gündemi yoğun. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'den kanat oyuncusu Aatıf ile sol bek İsmail Köybaşı'nı istediği belirtmişti.

Yeşil-Beyazlıların hedefindeki son isim Fransız stoper Jean-Claude Billong oldu.

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'dan düşen Benevento'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, sadece 5 lig maçında görev almıştı.
 
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