Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ile 14 Haziran Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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11 Haziran 2020 21:26
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile 14 Haziran Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmayla devam etti.

Antrenman turnuva maçlarıyla tamamlandı.

 



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