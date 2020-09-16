Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları

Ligin 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, antrenmanlarını sürdürdü.

Haber; AA
Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları
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16 Eylül 2020 17:21
Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Üç grupta oynanan 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.



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