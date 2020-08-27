Konyaspor'da Fernandao sesleri

Transferde forvet takviyesine öncelik veren Konyaspor, Fernandao'dan vazgeçmiyor. Erzurumspor'un da kadrosuna katmayı çok istediği başarılı forvet oyuncusuyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya varan Yeşil-Beyazlılar, kulübü Bahia'yı ikna etmeye çalışıyor

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Konyaspor'da Fernandao sesleri
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27 Ağustos 2020 08:46
Transferde forvet takviyesine öncelik veren Konyaspor, Fernandao'dan vazgeçmiyor.

Erzurumspor'un da kadrosuna katmayı çok istediği başarılı forvet oyuncusuyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya varan Yeşil-Beyazlılar, kulübü Bahia'yı ikna etmeye çalışıyor. Brezilya temsilcisi 32 yaşındaki forvet için bonservis talep ediyor.

Konyaspor ise oyuncunun sözleşmesini feshedip gelmesini bekliyor. Transferin sonuçlanması için teknik heyet de büyük bir beklenti içerisinde. İç Anadolu ekibi ayrıca Alanyaspor'da Musa Çağıran'la da iki yıllık sözleşme imzaladı.

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