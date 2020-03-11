Konyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan İttifak Holding Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA
Konyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor
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11 Mart 2020 15:26
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik çalışması ve 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruk Miya ile Marin Anicic katılmadı.

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