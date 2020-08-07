Konyaspor'da Bülent Korkmaz açıklaması

Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Güven Öten, vakit kaybetmeden teknik direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda transferleri gerçekleştirip lige hazır şekilde girmek istediklerini söyledi.

Haber; AA
Konyaspor'da Bülent Korkmaz açıklaması
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07 Ağustos 2020 22:54
Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Güven Öten, teknik direktör Bülent Korkmaz hakkında açıklamalarda bulundu. 

Sezonun son bölümündeki performansı ile alkış toplayan Bülent Korkmaz, şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor ve Başakşehir'i 4 gollü maçlarla mağlup etmişti.

Güven Öten, yaptığı açıklamada Bülent Korkmaz ile yola devam edeceklerini açıkladı. 

- "Hocamızla devam edeceğiz" 

Teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık anlaşmanın olduğunu anımsatan Öten, "Bülent hocayla 1,5 yıllık anlaşmamız var. Yarım sezonu bitmiş oldu. Önümüzdeki sezon inşallah hocamızla devam edeceğiz. Normal şartlarda da devam edecektik." dedi.




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