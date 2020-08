Konyaspor'da Beşiktaş'ın hedefindeki isimler için açıklama

Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Güven Öten, vakit kaybetmeden teknik direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda transferleri gerçekleştirip lige hazır şekilde girmek istediklerini söyledi.Öten, Konyaspor'un olağan genel kurulunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, genel kurulun 384 delegenin katılımıyla yapıldığını belirtti.Yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyen Öten, bundan sonrasıyla ilgili çok iyi şeylerin olacağına inandıklarını ve Konyaspor'un layık olduğu yere geleceğini aktardı."Şu anda ne Serkan ne de Ömer Ali ile ilgili resmi olarak gelen hiçbir şey yok. Belki mevcut kulüpler de genel kurulumuzu bekliyor olabilirler. Önümüzdeki hafta eğer bunlarla ilgili resmi bir teklif gelirse tabii ki değerlendirilir, futbolcularla konuşulur. Sonunda Konyaspor'un menfaatine olacak bir noktadaysa değerlendirilir.""Pazartesi günü çalışmalara başlayacağız. Hemen arkasından planlanmış şekilde transferler, yeni yapılanma, bunları çok ivedi bir şekilde yapacağız. Zaten önceden planlamaları vardı ama 'yeni yönetim olur, başkası gelir' diye biz bunların her birini askıya almıştık. Hiç vakit kaybetmeden bir an önce Konyaspor'umuzu lige hazır hale getirip hocamızın görüşlerini alarak inşallah hemen nokta transferlerle elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.""Onlar da bu kongreyi bekliyorlar. Hocamızın vermiş olduğu raporlar var. Dediğim gibi hiç vakit geçirmeden pazartesiden itibaren oyuncularımızdan kalacak olanlarla hemen anlaşma yoluna gidip bir an önce onların kafasındaki soru işaretlerini giderip takımın ana iskeletini oluşturmak için elimizden geleni yapacağız."