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Konyaspor'a Ukraynalı sol bek takviyesi!

Atiker Konyaspor, Ukrayna Premier Lig takımlarından FK Zorya Luhansk forması giyen 27 yaşındaki sol bek Yevhen Opanasenko ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: DHA
Konyaspor'a Ukraynalı sol bek takviyesi!
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18 Temmuz 2018 19:04
Atiker Konyaspor,  Ukrayna Premier Lig takımlarından FK Zorya Luhansk forması giyen 27 yaşındaki sol bek Yevhen Opanasenko ile sözleşme imzaladı. 

Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreninde açıklamalarda bulunan Asbaşkan Osman Koçak, Yevhen Opanasenko ile bugün opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzalamış bulunuyoruz. Kendisinin Avrupa kupalarında hem ön eleme hem de  gruplarda olmak üzere ciddi bir tecrübesi var. Her iki ayağını da iyi derecede kullanabilen futbolcumuz Ukrayna Premier Lig'inde 177 maçta görev yaptı ve 9 gole imza attı. Önümüzdeki sezon Atiker Konyaspor'umuza önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olması dileğiyle Yevhen Opanasenko'ya kulübümüze hoş geldin diyorum dedi.

BURADA FORMA GİYECEĞİM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM

Konyaspor forması giyeceği için heyecanlı olduğunu ifade eden Opanasenko, Atiker Konyaspor'u Shaktar Donetsk ile oynadığı Avrupa Ligi maçlarından biliyorum. Özellikle Konya'da oynanan karşılaşmada son derece dirençli bir takım olduğunu görmüştüm. Şimdi burada forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Takıma katkı sağlayıp yeniden Avrupa'ya gidebilmek için diğer arkadaşlarımızla birlikte bütün gücümüzle çalışacağız. Ben önümüzdeki sezonun kulübümüz açısından son derece renkli ve heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Umarım her şey yolunda gider ve takım olarak hedeflerimize ulaşırız diye konuştu. 

Açıklamalanrın ardından Yevhen Opanasenko, kendisini yeşil beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Opanasenko'nun 39 numaralı formayı giyeceği belirtildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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