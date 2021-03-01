Konyaspor'a 4 isimden müjdeli haber

İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA
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Konyaspor'a 4 isimden müjdeli haber
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01 Mart 2021 19:55
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 

 Topla oyun ve pas çalışması ile devam eden idman, taktik çalışma ile tamamladı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Barış Yardımcı, Alper Uludağ, Marin Anicic katılmazken, İbrahim Sehic, Volkan Fındıklı, Levan Shengelia ve Musa Çağıran takımla çalıştı.



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