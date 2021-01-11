Ara transfer döneminde şu ana kadar Zymer Bytyqi ile 3 genç oyuncuyu kadrosuna katan Konyaspor'da transfer çalışmamaları sürüyor.



Yeni Konya gazetesinin haberine göre; Yeşil-beyazlılar, Bochum'da forma giyen sol kanat futbolcusu Azerbaycanlı Barış Ekincier ile Danimarka Süper Lig takımlarından Lyngby formasını giyen ve sözleşmesi biten 21 yaşındaki genç Türk yıldız Ertuğrul Tekşen'le prensipte anlaştı. Yeşil-beyazlılar bu iki isimle bir aksilik olmadığı takdirde sözleşme imzalayacak.



ERKAN: "DURUMA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ"



Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan transfer çalınmalarıyla ilgili, "Devre arası transfer listemiz tamamen hazırdı. Eksiklerimizi belirlemiştik. Ancak TFF'nin belirlemiş olduğu yeni limitler ve Euro kurundaki yükseliş bütçemizi sıkıntıya soktu. Transfer döneminin kapanmasına 20 gün var. Bu süre içinde 5 maç oynayacağız. Transfer planlamamızı bu maçlar etkileyebilir. Sakatlıktan dönen oyuncularımızın durumları da bu süreci etkileyebilir. 1 transferde yapabiliriz, 5'te. Bütçemize ve şartlara göre hareket edeceğiz" dedi.



"EMRE KARTAL'I OĞLU OLDUĞU İÇİN ALMADIK"



Adnan Erkan, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal transferiyle ilgili gelen eleştirilerle ilgili ise, "İsmail hocamızın oğlu olmasaydı da kadromuza dahil edebileceğimiz bir isimdi. Çoğu kişi benimle farklı görüşte olabilir ancak ben futbolda torpil olabileceğine inanmıyorum. Emre'ye başta Ekrem Coşkun bey olmak üzere tüm yönetim kurulumuz onay verdi. Kendisi antrenmanlarımıza neşe katıyor ve çok yetenekli bir oyuncu. Formayı hak ederse hocası şans verebilir" değerlendirmesinde bulundu



