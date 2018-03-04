Konyaspor Yeni Malatyaspor MAÇI CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

04 Mart 2018 02:46
Konyaspor Yeni Malatyaspor MAÇI CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 24. haftasında Konyaspor-Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında oynanacak Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçı naklen yayınlanacak.

4 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçı 4 Mart Pazar günü saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.



SÜPER LİG'DE 24. HAFTA SONUÇLARI

2 MART CUMA
Bursaspor 1-0 Kayserispor

3 MART CUMARTESİ

Kasımpaşa 1-1 Osmanlıspor 
Başakşehir 2-0 Göztepe
Karabükspor 0-7 Galatasaray

4 MART PAZAR

Antalyaspor 13:30 Sivasspor
Gençlerbirliği 13:30 Alanyaspor
Konyaspor 16:00 Malatyaspor
Fenerbahçe 19:00 Akhisarspor

5 MART PAZARTESİ

Trabzonspor 20:00 Beşiktaş

SÜPER LİG'DE 24. HAFTA PUAN DURUMU NASIL?



SÜPER LİG 25. HAFTA FİKSTÜRÜ

9 MART CUMA
Alanyaspor 20:00 Başakşehir

10 MART CUMARTESİ
Sivasspor 13:30 Kasımpaşa
Osmanlıspor 16:00 Bursaspor
Beşiktaş 19:00 Gençlerbirliği

11 MART PAZAR
Kayserispor 13:30 Karabükspor
Göztepe 13:30 Antalyaspor
Galatasaray 19:00 Konyaspor
Akhisarspor 20:00 Trabzonspor

12 MART PAZARTESİ
Malatyaspor 20:00 Fenerbahçe

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı

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