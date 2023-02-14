Konyaspor yeni golcüsünü buldu

Konyaspor, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'den Azerbaycanlı forvet Mahir Emreli'yi Konya'ya getirdi. Azerbaycan Milli Takımı forması da giyen 25 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünün ardından sözleşmeye imza atacak.



Yeşil-beyazlılar, Mahir Emreli'yi satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.



Bu imza Konyaspor'un ara transferdeki 4. imzası olacak.Süper Lig'de 27 puanı bulunan Konyaspor, ara transferde şu ana kadar Yunan orta saha oyuncusu Andreas Bouchalakis, Gençlerbirliği'nden sağ stoper Metehan Mert ve İspanyol 10 numara Alejandro Pozuelo ile sözleşme imzalamıştı.



YENİ YAPILANMA



Ligde ara transfer dönemi ülkemizde yaşanan deprem felaketinden ötürü 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Öte yandan sezon sonu Sırp teknik adam Aleksar Stanojevic ile yeni bir planlamaya gidecek Konyaspor'da transfer edilen üçüncü yabancı isimle de sezon sonuna kadar imza atılmış olacak.



Konyaspor, sağ bek oyuncusu Barış Yardımcı ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdığını açıkladı. 2020-2021 sezonunun devre arasında Konyaspor kadrosuna dahil olan 30 yaşındaki futbolcu, yeşil beyazlı formayla 18 maça çıktı.





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