Süper Lig ekiplerinden, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'in 10 numarasıkadrosuna kattığını açıkladı.Konyaspor, Perulu futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Hurdato, basın toplantısında "Daha önce muazzam bir ambiyansın olduğu bu şehirde ve stadyumda sahaya çıkma şansını yakalamıştım. Şimdi artık Konyaspor'dayım ve takımımız için büyük bir hırsla çalışıp, başarımıza katkı sağlamaya gayret edeceğim" ifadelerini kullandı.İmza töreninde konuşan Konyaspor Asbaşkanı Osman Koçak "Transfer dönemi içinde önemli isimleri Atiker Konyaspor'umuza kazandırdık. Onlardan bir tanesi de Paolo Hurtado. Kendisi çok yönlü bir oyuncu. Kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni transferimiz Hurtado ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamızın heyecanla bu transferi beklediğini biliyoruz. Ancak taraftarlarımız imzanın bu saate kadar uzamasının haklı sebepleri olduğunu mutlaka değerlendireceklerdir. Sonuç itibariyle karşılıklı olarak her konuda anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.