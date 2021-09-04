Konyaspor ve Rizespor'un istediği golcü

Konyaspor'un transfer teklifinde bulunduğu CFR Cluj'un golcüsü Billel Omrani için Çaykur Rizespor'un da devreye girdiği ve bir teklifte bulunulduğu belirtildi.

, Fotoğraf; Instagram
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Konyaspor ve Rizespor'un istediği golcü
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04 Eylül 2021 11:42
Süper Lig'de devam eden transfer dönemi doğrultusunda takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Rumen ekibi CFR Cluj'un golcüsü Billel Omrani'nin transferi için Çaykur Rizespor ve Konyaspor yarış halindeler.

Foot Mercato'nun haberine göre Billel Omrani için ilk resmi teklif Konyaspor'dan geldi. Konyaspor'un ardından ise bir başka Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, 28 yaşındaki golcü için resmi teklifini iletti. Sezon sonu Cluj ile olan sözleşmesi bitecek Omrani'nin 700 bin Euro'luk serbest kalma maddesinin Süper Lig ekipleri tarafından ödenebileceği aktarılıyor.

Cezayir asıllı Fransa doğumlu Omrani, 2016'da Marsilya'dan Cluj'a transfer olmuştu. Cezayir Milli Takımı'na seçilmek isteyen golcü oyuncunun farklı bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı aktarılıyor.


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