Konyaspor'un yeni transferi Nzonzi Konya'da!

Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fransız yıldız Steven Nzonzi ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli orta saha dün gece saatlerinde Konya'ya geldi.

, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'un yeni transferi Nzonzi Konya'da!
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25 Ağustos 2023 12:31
Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, sürpriz bir transfere imza atıyor.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fransız yıldız Steven Nzonzi, dün gece saatlerinde menajeri ile birlikte Konya'ya geldi.

Fransız futbolcuyu Konya Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı. Yeşil beyazlı taraftarlar, deneyimli oyuncu ile fotoğraf çektirdi.

34 yaşındaki Steven Nzonzi 2019-2020 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Deneyimli 6 numara, sağlık kontrolünün ardından 1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Tecrübeli yıldız, son olarak Katar ekibi Al-Rayyan forması giydi. Geçtiğimiz sezon 24 maça çıkarak 1 gol 2 asist kaydetti. 

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