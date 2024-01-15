Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor

Hakan Keleş ile yolların ayıran Konyaspor'da yeni teknik direktör belli oluyor.



Tümosan Konyaspor teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörü olarak görev yapan Fahrudin Omerovic ile anlaşma sağladı.



Yeşil-beyazlı kulübün sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı Ömeriovic ile yarın resmi imzaların atılacağı öğrenildi.



Fahrudin Omeroviç kimdir?



Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Fenerbahçe Teknik Direktör Yardımcısı Fahrudin Ömeroviç'le anlaştı. Peki Fahrudin Ömeroviç kimdir?



26 Ağustos 1961'de bugün Bosna Hersek sınırları içerisinde yer alan Doboj'da doğan Fahrudin Ömeroviç, Bosnalı eski kalecidir. Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik adamlığa soyunan Ömerovic, Türkiye'de futbol oynarken Türk vatandaşlığı aldı ve Türkiye'de adı Fahrettin Ömerli olarak biliniyor.



ANTRENÖRLÜK KARİYERİ



Ömeroviç, futbolculuğu bıraktıktan sonra Türkiye'de kalmaya karar verdi. Başlangıçta Safet Susic ve Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörü olarak çalıştı. İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor kulüplerinde de antrenör olarak görev yaptı. Bosnalı teknik adam son olarak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapıyordu.



Fahrudin Ömeroviç, daha önce 25 Ekim 2017'de Konyaspor ile teknik direktörlük için anlaşmıştı. (Kaynak: BBN Haber)



