Konyaspor'un stoper hedefi Sven Karic!

Konyaspor'un Sloven ekibi Domzale'de forma giyen Sven Karic'i kadrosuna katmak istediği yazıldı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Konyaspor'un stoper hedefi Sven Karic!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2022 13:24
Konyaspor'un Slovenya takımlarından Domzale'de forma giyen Sven Karic'î kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Anadolu'da Bugün'de yer alan habere göre, Slovenya Milli Takımı forması da giyen 24 yaşındaki oyuncuya Maribor ve Kızılyıldız'dan da teklif geldiği ancak oyuncunun henüz kararını vermediği kaydedildi.

SKUBIC DE ORADAN GELMİŞTİ

Sözleşmesi biten Sloven sol stopere için Konyaspor'un istekli olduğu kaydedildi. Futbolu bırakan Nejc Skubic de Konyaspor'a Domzale'den gelmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ