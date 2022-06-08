Konyaspor'un stoper hedefi Sven Karic!

Konyaspor'un Slovenya takımlarından Domzale'de forma giyen Sven Karic'î kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Anadolu'da Bugün'de yer alan habere göre, Slovenya Milli Takımı forması da giyen 24 yaşındaki oyuncuya Maribor ve Kızılyıldız'dan da teklif geldiği ancak oyuncunun henüz kararını vermediği kaydedildi.



SKUBIC DE ORADAN GELMİŞTİ



Sözleşmesi biten Sloven sol stopere için Konyaspor'un istekli olduğu kaydedildi. Futbolu bırakan Nejc Skubic de Konyaspor'a Domzale'den gelmişti.





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