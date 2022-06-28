Konyaspor'un stoper hedefi Francisco Calvo

Konyaspor 'da gündem stoper... Yeşil- Beyazlılar, Abdülkerim'in Galatasaray 'a satılmasının ardından, transferde önceliği savunmanın göbeğine verdi.



Göztepe 'den Kahraman'ı aldıktan sonra rotasını yabancı stopere çeviren Anadolu Kartalı, daha önce Osmanlıspor forması da giyen Maxsö'yü gündemine almıştı. Ancak oyuncuyla yapılan görüşmelerde mesafe kat edilemedi. İç Anadolu ekibinin listesine sürpriz bir oyuncu girdi.



İlhan Palut onayladı



Menacerler tarafından önerilen Kosta Rika'lı Francisco Calvo, Konyaspor'un stoperdeki öncelikli isimlerinden biri oldu. MLS Ligi'nde San Jose takımında ter döken oyuncuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Konyaspor 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşmak üzere.





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