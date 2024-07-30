TÜMOSAN, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a 2024-2025 sezonunda isim ve forma göğüs sponsoru olarak destek vermeyi sürdürecek.



Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, Konya ekonomisine, yerel sanayi ve istihdamına önemli katkılar sağlayan TÜMOSAN'ın, kentin en önemli değerlerinden Konyaspor'a bu sezon da destek olma kararlılığına devam etiğini belirtti.



TÜMOSAN isminin, Konyaspor'a çok yakıştığını aktaran Tosun, "TÜMOSAN Konyaspor ismini sadece faaliyet alanlarımız değil, spora ilgi gösteren gencinden, yaşlısına herkes duydu. Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda bu birlikteliğimizden doğacak sinerji ile Konyaspor'umuzun başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Korkmaz: "Anlaşmamızın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum"



Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, TÜMOSAN ile yapılan iş birliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.



Kentin iki büyük markasının ele ele vererek yol almasının, güçlerine güç kattığını dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:



"Konyaspor ve TÜMOSAN'ın geçen sezon başlayan bu güzel beraberliğinin sürmesi, bizleri fazlasıyla mutlu etti. Şahsım ve Konyaspor yönetimi adına, kulübümüze katkı veren şehrimizin markası TÜMOSAN'a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda takımımızın adı TÜMOSAN Konyaspor olarak devam edecek. Ayrıca formalarımızın göğüs bölgesinde TÜMOSAN yazısı yer alacak. Anlaşmamızın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Bu güç birliğinin artarak önümüzdeki sezonlarda devam etmesini diliyorum."









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU