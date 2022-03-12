2. sıradaki yerini sağlama alan Konyaspor, şimdi ise Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla yürümek istiyor. Bu anlamda İlhan Palut'un öğrencileri, 13 Mart Pazar günü Kayserispor karşısında zafer arayacak. Konya'da kaleci Eray Birnican dışında eksik yok. Zorlu maç öncesinde Konya'nın hocası Palut, Devler Ligi yolunda hedeflerine emin adımlarla ilerlemek istediklerinin altını çizerken, her maça final gözüyle baktıklarını belirtti.
Konyaspor'un hedefi Şampiyonlar Ligi
Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Konyaspor, büyük bir hayalin peşinden koşuyor. Yeşil-beyazlı ekipte tek hedef ligi ilk 2'de tamamlayıp önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşamak.
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