Konyaspor'un hedefi, Galatasaray'a karşı 3 puan

14 puanla liderliğe yükselen Konyaspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.



Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, rondo oyun ile sona erdi.



Galatasaray maçından da puanla dönüp, liderliğini sürdürmek isteyen Konyaspor, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





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