Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, forvet oyuncusu Uche Ikpeazu'yu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2022 15:34
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor, forvet oyuncusu Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, yönetici Mehmet Orhan da katıldı.

Son olarak İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Uche Ikpeazu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ