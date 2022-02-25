Konyaspor'u bekleyen zorlu fikstür

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 21 günde 3'ü deplasman 4 zorlu maça çıkacak. Üst sıralardan kopmama mücadelesi veren ve son lig maçında güçlü rakibi Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Konyaspor'u zorlu maç takvimi bekliyor.



Anadolu Kartalı, 27 Şubat-20 Mart tarihleri arasında 3'ü deplasmanda 4 maç oynayacak. Lig'de son olarak erteleme maçında Başakşehir'e kaybederek zirve yarışında bir yara daha alan Kartal, önündeki 4 maçlık süreçte en az 7 puan almayı planlıyor. Fakat temsilcimizin 4 maçlık periyotta oynayacağı maçlar hiç kolay değil. Son 3 lig maçında galibiyetle tanışamayan ve bu süreçte 2 mağlubiyet ile 1 beraberlik alarak 8 puanlık kayıp yaşayan Konyaspor, sırasıyla Alanyaspor (D), Galatasaray, Kayserispor (D) ve Fenerbahçe (D) maçlarında ter dökecek.



(Konya Postası)









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