Konyaspor'u bekleyen zorlu fikstür

Konyaspor, 21 günde 3'ü deplasman olmak üzere 4 zorlu maça çıkacak.

, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'u bekleyen zorlu fikstür
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25 Şubat 2022 14:39
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 21 günde 3'ü deplasman 4 zorlu maça çıkacak. Üst sıralardan kopmama mücadelesi veren ve son lig maçında güçlü rakibi Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Konyaspor'u zorlu maç takvimi bekliyor.

Anadolu Kartalı, 27 Şubat-20 Mart tarihleri arasında 3'ü deplasmanda 4 maç oynayacak. Lig'de son olarak erteleme maçında Başakşehir'e kaybederek zirve yarışında bir yara daha alan Kartal, önündeki 4 maçlık süreçte en az 7 puan almayı planlıyor. Fakat temsilcimizin 4 maçlık periyotta oynayacağı maçlar hiç kolay değil. Son 3 lig maçında galibiyetle tanışamayan ve bu süreçte 2 mağlubiyet ile 1 beraberlik alarak 8 puanlık kayıp yaşayan Konyaspor, sırasıyla Alanyaspor (D), Galatasaray, Kayserispor (D) ve Fenerbahçe (D) maçlarında ter dökecek.

(Konya Postası)

 

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