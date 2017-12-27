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Konyaspor-Trabzonspor! Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Atiker Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Konyaspor-Trabzonspor! Muhtemel 11'ler
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27 Aralık 2017 04:10
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Atiker Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor

Serkan
Ali Turan
Filipovic
Ferhat
Skubic
Manyama
Ömer Ali
Ali Çamdalı
Milosevic
Musa
Bourabia

Trabzonspor

Esteban
Kamil Ahmet
Uğur
Durica
Mas
Okay
Kucka
Abdülkadir
Sosa
Castillo
Rodallega

Trabzonspor'da izinli olan Burak Yılmaz, gribal enfeksiyon geçirten Dame N'Doye ile hafif sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Batuhan Artarslan ile kaleci Onur Recep Kıvrak, Ogenyi Onazi ve Theo Bongonda olmak üzere 7 oyuncu kafilede yer almadı.

"Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "İkinci yarıda kadromuza katacağımız oyuncularla kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız." dedi.

Özdilek, Konyaspor TV'ye yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile yapacakları maç için tek düşüncelerinin ikinci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmek olduğunu belirtti.

Özdilek, "Yine söylüyorum bulunduğumuz oyuncu profilinde ciddi eksiklerimiz ve sakatlarımız var ama bunları hiçbir zaman bahane olarak ortaya koymadık, koymayacağız da. Sahaya çıkacak oyuncularımız en iyi mücadeleyi gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kupada maçların iki ayaklı eleme usulüne oynandığını hatırlatan Özdilek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden çok telaş yapmadan sağlıklı ve stratejik bir şekilde oyun oynayacağız. İkinci yarıda kadromuza katacağımız oyuncularla kupada daha önce de söylediğim gibi gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Çünkü geçen senenin kupa sahibi takımıyız. Kolay bir kura mı? Tabii ki değil ama kupada da üst turlarda yolunuza devam etmek istiyorsanız artık önünüze gelen her takımla mücadele etmeyi bilmelisiniz. Bu şartlarda yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp ikinci maç için avantaj yakalamak istiyoruz."

 

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