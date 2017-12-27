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, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmandakarşı karşıya gelecek.Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.SerkanAli TuranFilipovicFerhatSkubicManyamaÖmer AliAli ÇamdalıMilosevicMusaBourabiaEstebanKamil AhmetUğurDuricaMasOkayKuckaAbdülkadirSosaCastilloRodallegaTrabzonspor'da izinli olan Burak Yılmaz, gribal enfeksiyon geçirten Dame N'Doye ile hafif sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Batuhan Artarslan ile kaleci Onur Recep Kıvrak, Ogenyi Onazi ve Theo Bongonda olmak üzere 7 oyuncu kafilede yer almadı.Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "İkinci yarıda kadromuza katacağımız oyuncularla kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız." dedi.Özdilek, Konyaspor TV'ye yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile yapacakları maç için tek düşüncelerinin ikinci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmek olduğunu belirtti.Özdilek, "Yine söylüyorum bulunduğumuz oyuncu profilinde ciddi eksiklerimiz ve sakatlarımız var ama bunları hiçbir zaman bahane olarak ortaya koymadık, koymayacağız da. Sahaya çıkacak oyuncularımız en iyi mücadeleyi gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.Kupada maçların iki ayaklı eleme usulüne oynandığını hatırlatan Özdilek, şu ifadeleri kullandı:"Bu yüzden çok telaş yapmadan sağlıklı ve stratejik bir şekilde oyun oynayacağız. İkinci yarıda kadromuza katacağımız oyuncularla kupada daha önce de söylediğim gibi gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Çünkü geçen senenin kupa sahibi takımıyız. Kolay bir kura mı? Tabii ki değil ama kupada da üst turlarda yolunuza devam etmek istiyorsanız artık önünüze gelen her takımla mücadele etmeyi bilmelisiniz. Bu şartlarda yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp ikinci maç için avantaj yakalamak istiyoruz."