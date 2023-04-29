Konyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Konyaspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı ilk maçta Sivasspor'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, çıkışa geçmek için mutlak galibiyet istiyor.



Konyaspor ise geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek moral buldu ve evinde Trabzonspor'u yenerek devamını getirmek istiyor.



İki takımın sezonun ilk yarısındaki karşılaşması ise 2-2 sona ermişti.



Eksikler



Arabam.com Konyaspor'da Konyaspor'da sakatlıkları devam eden Adil Demirbağ, Oğulcan Ülgün, Muric, Endri Çekiçi, Muhammet Demir ve Uche Ikpeazu'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor.



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Denswil, Visca, Serkan, Dorukhan, Naci Ünüvar ve Abdülkadir Ömür maç kadrosunda yok. Öte yandan cezalı Larsen de karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.



Muhtemel 11'ler



Konyaspor

Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Michalak, Pozuelo, Marlos Moreno, Diouf



Trabzonspor

Uğurcan, Bartra, Hüseyin, Gbamin, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Markovic, Trezeguet, Maxi Gomez



44. randevu



Konyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 44. kez kaşrı karşıya geliyor.



Daha önce oynanan 43 karşılaşmada Trabzonspor 21 galibiyet alırken Konyaspor ise 10 kez 3 puan sevinci yaşadı, 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



Bahsi geçen karşılaşmalarda Trabzonspor 68 gol atarken Konyaspor ise 50 kez fileleri havalandırdı.



Trabzon 210 gün sonra deplasman galibiyeti istiyor



Trabzonspor, Arabam.com Konyaspor ile yapacağı karşılaşmayla deplasmandaki galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.



En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 8 dış saha maçında 6 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.



Karadeniz ekibi, bu süreçte VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, Corendon Alanyaspor'a 5-0, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a 2-1, Kasımpaşa'ya 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 4-1 kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.



Trabzonspor, Arabam.com Konyaspor maçında 210 gün sonra dış sahada galibiyet elde etmenin mücadelesini verecek.





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