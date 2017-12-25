Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? Trabzonspor kupa maçı

Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Konyaspor-Trabzonspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

25 Aralık 2017 04:41
Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? Trabzonspor kupa maçı
Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası son 16 turunda Konyaspor-Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Konyaspor-Trabzonspor maçı naklen yayınlanacak.

27 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak maç, canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor-Trabzonspor maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI (RÖVANŞ MAÇLARI)

12 ARALIK

Antalyaspor - Orhangazi Belediyespor: 2-3

Bursaspor - Adanaspor: 2-0

Boluspor - Kasımpaşa: 4-1

Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1

Sivas Belediyespor - Galatasaray: 2-1

Grandmedical Manisaspor - Beşiktaş: 1-1

13 ARALIK

Gençlerbirliği - Kars 36 Spor: 2-1

Akhisarspor - Ankara Demirspor: 1-1

Bucaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0

Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor: 1-1

Alanyaspor - Giresunspor: 2-2

Adana Demirspor - Fenerbahçe: 1-4

14 EYLÜL

Eyüpspor - Kayserispor: 0-2

İstanbulspor - Kardemir Karabükspor: 1-0

Konyaspor - Batman Petrol Spor: 2-0

Başakşehir - Kahramanmaraşspor: 1-0

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI (İLK MAÇ)

Kars 36 Spor - Gençlerbirliği: 1-2

Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor: 9-0

Ankara Demirspor - Akhisarspor: 0-3

Osmanlıspor - Yeni Malatyaspor: 3-1

Galatasaray - Sivas Belediyespor: 5-1

Batman Petrol Spor - Konyaspor: 0-3

Kasımpaşa - Boluspor: 1-3

Demir Grup Sivasspor - Bucaspor: 2-1

Karabükspor - İstanbulspor: 2-1

Adanaspor - Bursaspor: 0-2

Fenerbahçe - Adana Demirspor: 6-0

Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor: 0-3

Giresunspor - Alanyaspor: 4-2

Kahramanmaraşspor - Başakşehir: 1-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor: 0-4

Kayserispor - Eyüpspor: 3-2

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Fenerbahçe - İstanbulspor
Beşiktaş - Osmanlıspor
Galatasaray - Bucaspor
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir
Boluspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Gençlerbirliği - Bursaspor
Kayserispor - Antalyaspor

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